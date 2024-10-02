Журова предложила юридически проработать создание Лиги фигурного катания РФ

Российская лига фигурного катания может стать альтернативой международным соревнованиям, при этом ее создание необходимо юридическим проработать, чтобы исключить малейшие претензии, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии