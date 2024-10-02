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Аргументы и Факты

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Журова предложила юридически проработать создание Лиги фигурного катания РФ

Журова предложила юридически проработать создание Лиги фигурного катания РФ

Российская лига фигурного катания может стать альтернативой международным соревнованиям, при этом ее создание необходимо юридическим проработать, чтобы исключить малейшие претензии, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

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