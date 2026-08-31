США начнут еженедельно вводить вторичные санкции против Ирана

Вашингтон планирует усиливать экономическое давление на Тегеран за счет регулярного введения новых вторичных санкций, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.
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