Мужчины этого типа выглядят в глазах женщин более глупыми

Оказывается, негативные эмоции могут сильно подорвать гармонию в паре. Исследование учёных из Университета Варшавы, Университета Нового Южного Уэльса и Университета Падуи позволило сделать вывод о том, что злые мужчины кажутся женщинам более глупыми.
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