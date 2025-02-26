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Всё о женщинах

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Мужчины этого типа выглядят в глазах женщин более глупыми

Мужчины этого типа выглядят в глазах женщин более глупыми

Оказывается, негативные эмоции могут сильно подорвать гармонию в паре. Исследование учёных из Университета Варшавы, Университета Нового Южного Уэльса и Университета Падуи позволило сделать вывод о том, что злые мужчины кажутся женщинам более глупыми.

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