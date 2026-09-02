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ДНР впервые представила свой стенд на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

ДНР впервые представила свой стенд на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Донецкая Народная Республика впервые участвует в Восточном экономическом форуме во Владивостоке — крупнейшей в России площадке для взаимодействия власти, бизнеса и инвесторов.

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