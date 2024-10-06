«Как такового контакта не было». Брагин – о спорной развязке сезона РСКГ

«Как такового контакта не было». Брагин – о спорной развязке сезона РСКГСМП РСКГ / Григорий ГолышевШестикратный чемпион России по кузовным кольцевым гонкам Дмитрий Брагин прокомментировал события в финале сезона РСКГ 2024 года на трассе «Крепость Грозная».
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