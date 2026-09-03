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Сигал раскрыл семейную тайну: корни голливудской звезды уходят во Владивосток

Сигал раскрыл семейную тайну: корни голливудской звезды уходят во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября, ФедералПресс. Голливудский актер Стивен Сигал в кулуарах Восточного экономического форума пояснил, что его частые визиты на Дальний Восток продиктованы личными обстоятельствами.

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