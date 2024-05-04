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LEON Вторая лига А. «Спартак» Кострома сыграет с «Калугой», «Машук-КМВ» примет «Текстильщик»

В группе «Золото» «Краснодар-2» примет «Металлург», «Ротор» встретится с «Челябинском». В группе «Серебро» «Спартак» Кострома сыграет с «Калугой», «Машук-КМВ» – с «Текстильщиком».

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