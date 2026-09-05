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Агент Головина — об игре «ПСЖ» — «Монако»: «Саша провел очень сильный матч»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре футболиста в матче 3-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (2:1).

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