Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре футболиста в матче 3-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (2:1).
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