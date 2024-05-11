Созданая ,в своё время Австровенгрия ,хорошо потрудилась воспитывая своё население в злобе и ненависти к России.Как и было ими задумано.

Александр 1

К сожалению и в Беларуси во время торжественных мероприятий знамя Победы демонстрируют в очень ничтожно малом количестве,а боевые знамёна частей на параде совершенно отсутствуют.В Гродно выгнали людей с победным стягом и Сталиным, подальше от трибуны,с которой начальство убеждало народ в своей верности знамени Победы и боевым знамёнам🤔😪