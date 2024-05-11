Электроэнергия, импортируемая Украиной из Европы, не способна в полном объеме покрыть имеющийся в стране дефицит.
Жгли знамёна Победы, бандеровцы? Готовьтесь топить кизяком схроны
Комментарии
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Михаил
Созданая ,в своё время Австровенгрия ,хорошо потрудилась воспитывая своё население в злобе и ненависти к России.Как и было ими задумано.
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2 час.
Александр 1
К сожалению и в Беларуси во время торжественных мероприятий знамя Победы демонстрируют в очень ничтожно малом количестве,а боевые знамёна частей на параде совершенно отсутствуют.В Гродно выгнали людей с победным стягом и Сталиным, подальше от трибуны,с которой начальство убеждало народ в своей верности знамени Победы и боевым знамёнам🤔😪
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1 час.
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