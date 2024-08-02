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Петербургский дневник

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Петербуржцы высказали свое мнение о проведении ЕГЭ

Петербуржцы высказали свое мнение о проведении ЕГЭ

Экзамен чаще одобряют родители, довольные баллами детей Уровень поддержки концепции Единого государственного экзамена выше среди родителей, чьи дети сдали его хорошо, об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на собственный опрос.

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