Закон, порядок, государство

701 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Мацанов
    стыдно ти обидно я в Приморье приехал по службе в 1988 г В Спасске Дальнем рядом в деревне НОВОСЕЛЬСКОЕ успешно сущес...Самую большую в 2...
  • Евгений Дудко
    каждый день россиянам дадут, пенсионерам добавят, это у вас такая должность вруна есть?"Уже точно": ряду...
  • Ленар
    Тупой  тест !Любой советский п...

Задавивших человека бульдозером приятелей будут судить в Приморье

Задавивших человека бульдозером приятелей будут судить в Приморье

В Приморье суд рассмотрит уголовное дело об убийстве с особой жестокостью. В августе прошлого года двое обвиняемых избили человека лопатой, после чего несколько раз переехали его бульдозером, сообщили ИА UssurMedia в прокуратуре Приморского края.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх