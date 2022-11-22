Задавивших человека бульдозером приятелей будут судить в Приморье

В Приморье суд рассмотрит уголовное дело об убийстве с особой жестокостью. В августе прошлого года двое обвиняемых избили человека лопатой, после чего несколько раз переехали его бульдозером, сообщили ИА UssurMedia в прокуратуре Приморского края.