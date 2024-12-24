Yonhap: в Южной Корее оппозиция хочет объявить импичмент и.о. президента

Оппозиционная Демократическая партия "Тобуро" собирается объявить импичмент исполняющему обязанности президента Хан Док Су, так как он отказался рассматривать законопроекты о прокурорском расследовании инцидента с введением военного положения в начале декабря.
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