В Москве обсудили важность создания социального контента

МОСКВА, 17 ноября, ФедералПресс. В рамках Национального рекламного форума состоялась сессия «Ценностные ориентиры в рекламных коммуникациях», где представители бизнеса и некоммерческих организаций обсудили способы взаимодействия с аудиторией и какие ценности важно транслировать сегодня.