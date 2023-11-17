В Москве обсудили важность создания социального контента

МОСКВА, 17 ноября, ФедералПресс. В рамках Национального рекламного форума состоялась сессия «Ценностные ориентиры в рекламных коммуникациях», где представители бизнеса и некоммерческих организаций обсудили способы взаимодействия с аудиторией и какие ценности важно транслировать сегодня.
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