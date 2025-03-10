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Царьград

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Ростех внедряет новые системы слежения: ПАК "БАЛКА" улучшает безопасность дорог

Ростех внедряет новые системы слежения: ПАК "БАЛКА" улучшает безопасность дорог

Компания "Азимут" из госкорпорации "Ростех" передала полиции инновационные комплексы "БАЛКА" для фотовидеофиксации на дорогах одной из республик России.

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