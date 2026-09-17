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Царьград

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«Синьхуа»: Оползень в Непале унёс жизни 1403 человек

«Синьхуа»: Оползень в Непале унёс жизни 1403 человек

В Непале катастрофический оползень 26 августа унёс жизни 1403 человек, ещё 6150 пропали без вести. Спасены 13 742 человека, 2096 размещены в временных центрах.

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