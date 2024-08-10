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Нижегородская правда

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Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём физкультурника

Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём физкультурника

Уважаемые работники отрасли физической культуры! Дорогие ветераны, а также все поклонники здорового образа жизни! Поздравляю вас с Днём физкультурника! Физическая культура и спорт играют огромную роль в нашем обществе.

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