Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём физкультурника

Уважаемые работники отрасли физической культуры! Дорогие ветераны, а также все поклонники здорового образа жизни! Поздравляю вас с Днём физкультурника! Физическая культура и спорт играют огромную роль в нашем обществе.
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