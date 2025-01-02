Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Россия вернулась

Россия вернулась

«Большое видится на расстоянии», и главный итог ушедшего года не сразу бросается в глаза. Однако это исторический результат, которого мы достигли незаметно, трудясь и рискуя, печалясь и радуясь в «суматохе будней».

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