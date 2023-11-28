Рябков: успешное завершение СВО станет предпосылкой для изменения мышления США

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что Соединённые Штаты в ситуации с украинскими властями «наступят на грабли» вьетнамского и афганского конфликтов, а после победы России в СВО мышление американской стороны изменится.
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