«Капец ждала Сашку! Теперь у нас будут вот такие фотки». Трусова и Самоделкина проводят отпуск в Таиланде

В телеграм-канале появилось совместное видео фигуристок. «Конечно же, большинство угадало (в прошлом видео Трусова предложила подписчикам угадать, куда она едет – Sports), но мне нравится, что вы пишете не страну, не город, а то, к кому я еду», – сказала Трусова.