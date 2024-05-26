«Капец ждала Сашку! Теперь у нас будут вот такие фотки». Трусова и Самоделкина проводят отпуск в Таиланде

В телеграм-канале появилось совместное видео фигуристок. «Конечно же, большинство угадало (в прошлом видео Трусова предложила подписчикам угадать, куда она едет – Sports), но мне нравится, что вы пишете не страну, не город, а то, к кому я еду», – сказала Трусова.
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