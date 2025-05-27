Артём Дмитрук: Мир за 24 часа или крах Зеленского? Выбирай, Украина!

Как остановить войну за сутки? Почему Зеленский стал главным врагом мира? Чем грозит перемирие режиму Зеленского? И почему украинские военные хотят мира больше всех? Украинский политик Артём Дмитрук ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Натальи Воронцовой.
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