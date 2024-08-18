NASA и British Petroleum будут бурить скважины на Луне

Художественное изображение американского астронавта миссии «Артемида» на поверхности Луны / © NASA Речь идет не о поиске запасов нефти или газа, а об обмене технологиями и опытом для поиска воды на естественном спутнике Земли и производства энергии в экстремальных условиях.
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