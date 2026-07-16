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Аргументы недели

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Айфоны в России могут стать «кирпичами»: Apple грозит блокировка из-за спора с ФАС

Айфоны в России могут стать «кирпичами»: Apple грозит блокировка из-за спора с ФАС

Айфоны россиян уже скоро могут превратиться в кирпичи. Apple грозит антимонопольное дело после того, как 15 июля истёк срок, который ФАС дала компании на выполнение требований российского законодательства по предустановке отечественных поисковиков.

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