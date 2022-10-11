На Ямале новые льготы для семей мобилизованных: бесплатное обучение в вузе, лечение вне очереди

На Ямале введут новые льготы и меры поддержки для мобилизованных и их семей. В частности, военнослужащие получат деньги на реабилитацию, их дети – бесплатное обучение в вузе и ссузе, занятия в секциях, семьи – внеочередное обслуживание в больницах.