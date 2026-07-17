Китай: По состоянию на вечерние часы по местному времени 17 июля по меньшей мере восемь человек погибли и еще 34 пропали без вести в ходе спасательной операции в районе Ханьцзя, Пэншуй Мяо и автономном округе Туйджа провинции Чунцин после оползня, в результате которого было затоплено около 10 жилых домов.