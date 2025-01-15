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В Москве арестовали пенсионерку за пост в поддержку террористической организации

В Москве арестовали пенсионерку за пост в поддержку террористической организации

Тверской суд Москвы отправил под стражу 66-летнюю пенсионерку Галину Арчагову (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) за размещение видеоролика в соцсети в поддержку террористической организации «Легион «Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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