В Москве арестовали пенсионерку за пост в поддержку террористической организации

Тверской суд Москвы отправил под стражу 66-летнюю пенсионерку Галину Арчагову (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) за размещение видеоролика в соцсети в поддержку террористической организации «Легион «Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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