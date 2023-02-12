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Мэр Мариуполя Моргун рассказал о восстановлении города

Мэр Мариуполя Моргун рассказал о восстановлении города

Мэр Мариуполя Олег Моргун рассказал о восстановлении города. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, этим занимаются более 20000 человек из различных российских регионов: «Я знаю, что больше 20000 людей, которые на подрядах и субподрядах».

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