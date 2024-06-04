Полицейские Алтайского края пресекли противоправную деятельность супругов, которые распространяли наркотики в городах Сибири

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками Госавтоинспекции ГУ МВД России по Алтайскому краю пресекли незаконную деятельность супружеской пары, которая распространяла наркотики в городах Сибири.
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