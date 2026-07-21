НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Югары Осланда гаилә йортсыз калган: «Әнигә дә, йөрәгемә пычак кадаган күк, дип әйтә идем»

Югары Осланда гаилә йортсыз калган: «Әнигә дә, йөрәгемә пычак кадаган күк, дип әйтә идем»

Бурдан кала, уттан калмый, ди халык. Югары Ослан районының Татар Борнашы авылында гомер кичерүче Рәмзия һәм Ринат Латиповларның да тир көче белән салган йортларын, мал-мөлкәтен янгын кара күмергә әйләндерә.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии