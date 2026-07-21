Югары Осланда гаилә йортсыз калган: «Әнигә дә, йөрәгемә пычак кадаган күк, дип әйтә идем»

Бурдан кала, уттан калмый, ди халык. Югары Ослан районының Татар Борнашы авылында гомер кичерүче Рәмзия һәм Ринат Латиповларның да тир көче белән салган йортларын, мал-мөлкәтен янгын кара күмергә әйләндерә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии