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За день до выборов Путин раскрыл единственный источник власти в стране

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии выборов За день до проведения президентских выборов в России, которые должны пройти с 15 по 17 марта, действующий президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам страны.

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