Пугачева выдала счёт на $200 тысяч: Вайкуле в шоке от дружеских цен. Что ждет фестиваль в Юрмале?

Фестиваль, рождённый из чужой катастрофы Всё началось с чужой катастрофы: «Новая волна» Игоря Крутого в 2015 году лишилась юрмальской прописки — политическая атмосфера в Латвии стала такой, что держать там главный русскоязычный конкурс стало невозможно.