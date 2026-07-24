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Мода и Шоу-бизнес

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Пугачева выдала счёт на $200 тысяч: Вайкуле в шоке от дружеских цен. Что ждет фестиваль в Юрмале?

Пугачева выдала счёт на $200 тысяч: Вайкуле в шоке от дружеских цен. Что ждет фестиваль в Юрмале?

Фестиваль, рождённый из чужой катастрофы Всё началось с чужой катастрофы: «Новая волна» Игоря Крутого в 2015 году лишилась юрмальской прописки — политическая атмосфера в Латвии стала такой, что держать там главный русскоязычный конкурс стало невозможно.

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