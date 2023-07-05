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Александр Куренков провел в Хабаровске рабочее совещание по лесопожарной обстановке в ДФО

Александр Куренков провел в Хабаровске рабочее совещание по лесопожарной обстановке в ДФО

5 июля в Хабаровске в рамках рабочей поездки глава МЧС России Александр Куренков провел совещание с главами регионов Дальнего Востока о состоянии защищенности населенных пунктов от природных пожаров и готовности к прохождению дождевых паводков.

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