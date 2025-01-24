Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своём сообщении в социальной сети обвинил главу европейской дипломатии Кая Каллас в том, что она провоцирует НАТО и Евросоюз на военный конфликт с Россией.
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