Зеленский согласовал с США план нового наступления ВСУ

Оно должно начаться в начале октября.фото: t.me/V_Zelenskiy_official--> Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из Великобритании и США план нового наступления и захват Запорожской атомной электростанции.
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