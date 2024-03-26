Медвежий угол
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Медвежий угол

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Жарим чертей заживо. В Киеве взорван штаб СБУ

Жарим чертей заживо. В Киеве взорван штаб СБУ

Нанесён удар по "центрам принятия решений" СБУ и ГУР Украины. Русские ракеты за 3 минуты долетели до Киева: ПВО противника не успела проснуться В понедельник днем ВКС России нанесли масштабный ракетный удар по столице Украине Киеву.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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5 час.
Кошмар
Израиль начал с персонального уничтожения лидеров террористов, а закончил массовым геноцидом палестинцев.
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4 час.
М
ММ
Очень хочется надеяться, что сотрудники СБУ были в сознании, когда их жарили наши ракеты!
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3 час.

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