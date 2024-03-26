Жарим чертей заживо. В Киеве взорван штаб СБУ

Нанесён удар по "центрам принятия решений" СБУ и ГУР Украины. Русские ракеты за 3 минуты долетели до Киева: ПВО противника не успела проснуться В понедельник днем ВКС России нанесли масштабный ракетный удар по столице Украине Киеву.