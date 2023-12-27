Лучшие шутки 2023 года по версии MAXIM. Первая часть

Обычно мы шутим сами. Но раз в год, шутки ради, выбираем лучшие шутки других! фото: MAXIMВесь год MAXIM делился с вами самыми удачными шутками, попавшимися в соцсети, ранее известной как Twitter, а теперь — «X».
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