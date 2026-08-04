На Тайване женщина трижды травила молодого австралийца, чтобы не отпускать на родину

Отравительница предприняла три попытки, прежде чем попалась в руки правоохранителей.На Тайване 40-летняя Янь Цзиньпин (Yang Jinping) получила 11 лет и 2 месяца тюрьмы за покушение на убийство 23-летнего австралийского студента Алекса Шорея, которого она трижды травила высокотоксичным крысиным ядом, чтобы не дать ему вернуться домой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии