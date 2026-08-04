На Тайване женщина трижды травила молодого австралийца, чтобы не отпускать на родину

Отравительница предприняла три попытки, прежде чем попалась в руки правоохранителей.На Тайване 40-летняя Янь Цзиньпин (Yang Jinping) получила 11 лет и 2 месяца тюрьмы за покушение на убийство 23-летнего австралийского студента Алекса Шорея, которого она трижды травила высокотоксичным крысиным ядом, чтобы не дать ему вернуться домой.