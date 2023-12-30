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Небензя предупредил Запад и шайку Зеленского о "самых плохих новостях"

Небензя предупредил Запад и шайку Зеленского о "самых плохих новостях"

Постпред России в ООН Василия Небензя заявил,ч то у киевского режима нет никаких шансов на успех.Даже если США и их европейские приспешники продолжат финансировать украинскую хунту, киевский режим обречён.

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