Постпред России в ООН Василия Небензя заявил,ч то у киевского режима нет никаких шансов на успех.Даже если США и их европейские приспешники продолжат финансировать украинскую хунту, киевский режим обречён.
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