Китай готов к жесткой защите своих интересов против давления США

Китай не намерен уступать давлению США. Представитель министерства коммерции Хэ Юнцянь подтвердила, что Пекин примет решительные меры в ответ на повышение пошлин со стороны Вашингтона, увеличив тарифы до 84% на американские товары.
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