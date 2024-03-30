Захарова о словах Зеленского про переговоры: нервничает, выборы на носу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о переговорах с Россией, заявила, что у президента Украины "выборы или не выборы" в скором времени, вот он и нервничает.
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