В Мурманске обсудили вопросы жилищного обеспечения военнослужащих Северного флота

В Мурманске обсудили вопросы жилищного обеспечения военнослужащих Северного флота

В ходе совещания было уделено внимание нормативно-правовому регулированию в сфере жилищных отношений, созданию благоприятных и безопасных условий проживания граждан в жилых и многоквартирных домах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх