Украинская сторона сообщает, что РФ начала применять новый тип барражирующих боеприпасов. Внешне они напоминают гибрид дрона «Молния» и «Ланцет», имеют несколько массивную хвостовую часть и предназначены, предположительно, для поражения техники на тактическую глубину обороны.