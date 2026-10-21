Украинская сторона сообщает, что РФ начала применять новый тип барражирующих боеприпасов. Внешне они напоминают гибрид дрона «Молния» и «Ланцет», имеют несколько массивную хвостовую часть и предназначены, предположительно, для поражения техники на тактическую глубину обороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Переступить черт...
- Медведев предложи...
- Эксперты зафиксир...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым