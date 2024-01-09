Джонсон: у ВСУ не получится подготовить к бою новых солдат

В США заявили, что удары русской армии не дадут ВСУ проводить учения для новых солдатПо словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, украинское командование не сможет проводить обучение новичков, так как тренировочные центры слишком уязвимы перед ударами русской армии.
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