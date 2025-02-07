Новая категория льготников может появиться в России

Новым статусом предложили наделять родившихся в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года Для россиян, которые в несовершеннолетнем возрасте пережили Великую Отечественную войну и участвовали в восстановлении страны, предложили учредить статус "дети Великой Победы", пишет "Парламентская газета".