На краснолиманском направлении бойцы Вооруженных сил России поразили два пункта управления ВСУ, станцию контрбатарейной борьбы производства США и склад с боеприпасами в районах населенных пунктов Торское, Червоная Диброва и Ямполовка.
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