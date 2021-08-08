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Министр науки и образования Фальков ответил на вопросы о прививках студентов: «Требований обязательной вакцинации нет» ​

Министр науки и образования Фальков ответил на вопросы о прививках студентов: «Требований обязательной вакцинации нет» ​

Министр науки и образования России Валерий Фальков ответил на вопросы слушателей радиостанции «Эхо Москвы» по поводу обязательности вакцинации несовершеннолетних и иностранных студентов.

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