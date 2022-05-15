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Марнер об очередном вылете «Торонто» в 1-м раунде: «Мне это все уже надоело. В следующем сезоне мы должны стать лучше»

Митч Марнер высказался об очередном вылете «Торонто» в первом раунде.  «Лифс» проиграли «Тампе» (3-4 в серии, 1:2 в седьмом матче).

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