В рамках Восточного экономического форума – 2022 состоялась сессия «БАМ и Транссиб: как построить быстрее?» Учитывая важность темы расширения и развития логистических цепочек в связи с экономическим и политическим разворотом России в сторону Дальнего Востока, в сессии приняли участие государственные деятели и заинтересованные лица, имеющие непосредственное отношение к программе дальнейшего строительства и эксплуатации стратегических железнодорожных магистралей БАМ и Транссиб, в связи с чем дискуссия развернулась острая и интересная.