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ФедералПресс

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Путин о запрете ввоза товаров в Россию: «Чем меньше барахла – тем лучше»

Путин о запрете ввоза товаров в Россию: «Чем меньше барахла – тем лучше»

МОСКВА, 1 ноября, ФедералПресс. Чем меньше товаров из-за границы будет ввезено в Россию, тем меньше в страну попадет постельных клопов, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя возможный запрет ЕС на поставки отверток и иголок.

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