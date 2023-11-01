Путин о запрете ввоза товаров в Россию: «Чем меньше барахла – тем лучше»

МОСКВА, 1 ноября, ФедералПресс. Чем меньше товаров из-за границы будет ввезено в Россию, тем меньше в страну попадет постельных клопов, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя возможный запрет ЕС на поставки отверток и иголок.