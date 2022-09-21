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В Подмосковье появится завод по переработке морепродуктов

В Подмосковье появится завод по переработке морепродуктов

РИАМО - 21 сен. Компания «Морепак-М8» организует производство по переработке кальмаров, минтая и горбуши на территории Подмосковья в рамках инвестпроекта, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

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