В Подмосковье появится завод по переработке морепродуктов

РИАМО - 21 сен. Компания «Морепак-М8» организует производство по переработке кальмаров, минтая и горбуши на территории Подмосковья в рамках инвестпроекта, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
РИАМО - 21 сен. Компания «Морепак-М8» организует производство по переработке кальмаров, минтая и горбуши на территории Подмосковья в рамках инвестпроекта, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Свежие комментарии