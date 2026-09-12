США попросили Китай не делиться с Ираном хорошими фотками

Официальные лица США заявили, что высокоразрешающие спутниковые снимки, предоставленные китайскими коммерческими компаниями, могли быть использованы Ираном для нанесения ракетного удара по американской авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании 17 июля.
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